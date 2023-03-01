السعودية اليوم / 35 جهة يناقشون دور المرصد الوطني في معالجة قضايا وشؤون العمل



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

نظم المرصد الوطني للعمل، ورشة عمل تحت عنوان "المرصد الوطني للعمل عوامل النجاح والتميز" عقدت في الرياض، بمشاركة خبراء دوليون ومحليون, و 35 جهة ومختصون من البنك الدولي ومسؤولون من جهات حكومية مختلفة ومهتمين بشؤون العمل.

واستعرضت الورشة التجارب الدولية في بناء مراصد العمل وما تقدمه من أدوار مهمة في معالجة قضايا وشؤون العمل, وتقرير التوجهات الدولية بعنوان Gig-Economy الذي يناقش التجارب الدولية في موائمة أنماط العمل الجديدة؛ بالإضافة إلى تقرير المقارنات المعيارية لمقارنة أداء المملكة بدول العشرين في سوق العمل ضمن خمس مؤشرات رئيسية؛ حيث تُعد هذه التقارير أحد المنتجات التي يصدرها المرصد الوطني للعمل.

كما بحث المجتمعون عوامل تعزيز دور وفعاليته المرصد الوطني من أجل تمكين المستفيدين، وذلك في ظل اكتمال استراتيجية المرصد.

وأكد المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامه الجميلي؛ أهمية تعزيز الشراكات مع بيوت الخبرة العالمية؛ والاطلاع على التجارب الدولية المماثلة وتبادل الخبرات وموائمتها واستثمارها محليا, مشيراً إلى أن الورشة تأتي في إطار جهود المرصد لتعزيز دوره تجاه الشركاء بما يضمن الارتقاء بجودة ونوعية الخدمات الموجهة للمستفيدين ولسوق العمل.

يذكر أن المرصد يقدم مجموعة من التقارير والدراسات والتحليلات والمرئيات المبنية على البيانات الشاملة والدقيقة التي تمكن من استشراف مستقبل سوق العمل وتساهم في معالجة تحدياته وتقييم السياسات والبرامج وقياس أثرها، إلى جانب دعم متخذي القرارات وصانعي السياسات للوصول بسوق العمل الى مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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11:23ت م

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