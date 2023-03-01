السعودية اليوم / تدشين الرقم الجديد لعمليات الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية



الدمام 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل الدكتور أحمد بن زيد آل حسين أمس، رقم عمليات الهيئة الملكية الجديد الموحد (1911) في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك في مركز العمليات بالهيئة.

وتهدف الهيئة من تغيير الرقم إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة للحالات الطارئة في المدينة، وتحقيق مستوى جودة حياة متميزة ونوعية من خلال منظومة اتصال متكاملة تضمن الاستجابة السريعة في جميع الحالات الطارئة داخل مدينة الجبيل الصناعية.

وأوضح مدير إدارة الأمن الصناعي والسلامة المهندس نايف مسعود، سعي إدارة الأمن الصناعي بالهيئة إلى رفع مستوى جودة الحياة في المدينة من خلال مبادرات عدة، أبرزها رفع مستوى الاستجابة السريعة للحوادث والحالات الطارئة لتقليل نسبة الوفيات إلى الرقم صفر لوفيات الحوادث المرورية لعام 2025م، وفق إستراتيجية السلامة المرورية (Zero Vision) التي جرى من خلالها اختيار مدينة الجبيل الصناعية لتطبيق هذا المشروع لما تمتلكه من جاهزية في طرقها وبنيتها التحتية بشكل عام، لذا سعت إلى تغيير رقم مركز عمليات الهيئة الملكية مع الشركاء إلى أربع خانات ليسهل على المستفيدين استخدامه عند الحاجة عند رفع بلاغ أو طلب مساعدة، ليتماشى من النظام العالمي لأرقام الطوارئ.

وأفاد أن مركز العمليات (1911) مزود بكامل الأجهزة سواءً الرقمية أو الصوتية، مع أحدث التقنيات في طرق تمرير البلاغات ومتابعتها، مشيرًا إلى وجود عدة خطوط ساخنة يرتبط بها المركز مع الجهات الأمنية في المدينة وفق معايير دقيقة تضمن سرعة تمرير البلاغات والرد عليها بأسرع وقت للتعامل معها، وفق ما تستدعيه الحالة، داعيًا جميع العاملين والساكنين بالمدينة لاستخدام رقم الطوارئ الجديد عند الحاجة للمساعدة، الذي سيكون على مدار الساعة.

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11:18ت م

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