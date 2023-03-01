السعودية اليوم / رئيس ديوان المظالم يشارك في احتفال الذكرى العشرين لتأسيس مؤسسة وسيط المملكة المغربية



الرباط 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

شارك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس في اللقاء الدولي الذي أقيم فيه احتفالاً بالذكرى العشرين لتأسيس مؤسسة وسيط المملكة المغربية -ديوان المظالم سابقًا- بمدينة الرباط بالمملكة المغربية الشقيقة.

وتأتي مشاركة معالي رئيس ديوان المظالم مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القضائية بدعوة من القائمين على الوسيط تأكيدًا لما يرتبط به ديوان المظالم من علاقات تشاركية وتعاون دائم في هذا الصدد، بما فيها المملكة المغربية الشقيقة امتدادًا للعلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

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11:15ت م

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