السعودية اليوم / ٥٠ متطوعًا يشاركون أمانة الحدود الشمالية في معالجة التشوه البصري



عرعر 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

شارك ٥٠ متطوعًا أمس، في برنامج معالجة التشوه البصري المتمثلة في إزالة التشوهات البصرية والكتابات والملصقات على الجدران وأعمدة الإنارة في عدد من المواقع بمدينة عرعر بالتعاون مع أمانة منطقة الحدود الشمالية والتي تستمر لمدة خمسة أيام.

ويأتي ذلك للإسهام في حملة معالجة التشوه البصري والحد من هذه الظاهرة، ضمن النشاط البلدي في مجال الشراكة المجتمعية وتعزيز قيم المحافظة على المكتسبات، ورفع الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية.

يُذكر أن أمانة المنطقة استقبلت أكثر من 10 آلاف بلاغ للتشوه البصري خلال عام 2022م، وتم معالجة 94.5% من إجمالي البلاغات.

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11:13ت م

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