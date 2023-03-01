شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يقبل تحدي رونالدو ويصدمه بهذا القرار المفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن مفاجأة مدوية، بإحتمالية موافقة ميسي على الإنتقال إلى الهلال السعودي فى الفترة المقبلة، فعلى الرغم من تأكيد اللاعب على أنه لا يريد الخروج من أوروبا فى الفترة الحالية، إلا أن الأمور تغيرت بعض الشئ بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب فى العالم.

وأضافت التقارير أن ميسي وافق على تحدي رونالدو بالإنتقال إلى دوري روشن بالفعل، بسبب فشل مفاوضات عودته إلى برشلونة، ولكنه أختص بموافقته نادي الزعيم الهلالي عن الإنضمام إلى أندية النصر واتحاد جدة.

حيث كان يفكر نادي النصر فى الجمع بين رونالدو وميسي فى فريقا واحد، إلا أن النجم الأرجنتيني رفض هذا المقترح بشكل قاطع، خاصة أنه من الصعب أن يتم تكرار تجربة راموس مع باريس، بنفس الكيفية مع كريستيانو، نظرا للعداوة التنافسية بين اللاعبين.



أسباب موافقة ميسي على عرض الهلال

ومن جانبه، يعد أحد أبرز الأسباب التى ساهمت فى تعديل وجهة ميسي إلى حدا ما، بعيدا عن فشل عودته إلى برشلونة، ألا وهو تحقيق اللقب جائزة ذا بيست كأفضل لاعب فى العالم، وتحقيق كافة الأرقام القياسية داخل الساحة الأوروبية فى الفترة الأخيرة.

بجانب العرض المادي الضخم الذي من المتوقع أن يقدمه الهلال من أجل ميسي، والذي سيتجاوز فى جميع الأحوال العرض الذي تعاقد به مسئولي النصر مع رونالدو، من أجل إقناع النجم الأرجنتيني.