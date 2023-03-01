

جدة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أكدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، استعداداتها لاستكشاف الفرص الإنمائية الجديدة في الجمهورية الغابونية، لتعزيز الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ومساعدة المجتمعات الضعيفة في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، وتخطيطه للشراكة الاستراتيجية مع الحكومة لتوسيع نطاق التعاون الثنائي المستمر بما يتماشى مع استراتيجية البنك الإسلامي للتنمية المعاد مواءمتها 2023-2025، التي تفي باحتياجات وتطلعات البلدان الأعضاء للتغلب على التحديات العالمية المستمرة في حقبة ما بعد الجائحة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور منصور مختار أمس، في الجمهورية الغابونية، بمعالي وزيرة الاقتصاد والإنعاش الغابوني نيكول جينين ليدي روبوتي إيبوس مبو، ومسؤولين حكوميين كبار آخرين في الجمهورية.

وأشادت نيكول جينين، بتدخل البنك الإسلامي للتنمية في البلاد، متطلعة إلى شراكة قوية لتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

// انتهى //

10:40ت م

0048





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البنك الإسلامي للتنمية يُعزز التعاون الثنائي لدعم المشاريع التنموية في جمهورية الغابون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.