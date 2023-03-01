السعودية اليوم / أمانة القصيم تنفذ 589 جولة خلال شهر فبراير بمحافظة الأسياح



الأسياح 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

نفذت أمانة منطقة القصيم ممثلةُ ببلدية محافظة الأسياح خلال شهر فبراير 2023, 589 جولة ميدانية لمتابعة الالتزام بتقيد المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والتأكد من مستوى الامتثال بالأسواق والمطاعم، حيث جرى خلالها مخالفة وإشعار و انذار 174 محلاً تجارياً ومصادرة 10 كجم من المواد التالفة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الأسياح المهندس غازي بن مهلم الظفيري أن البلدية تعمل بكل إمكانياتها لتكثيف الحملات الرقابية والوقوف ميدانيًا على تطبيق الإجراءات داخل المنشآت التجارية والمطاعم، مؤكداً حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة, داعياً الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على الرقم 940 أو عبر تطبيق "بلدي".

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10:35ت م

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