

أبها 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

كشفت صحة عسير أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى عسير المركزي خلال العام الماضي 2022م، بلغ 241,870 مستفيدًا، وأن المستشفى أجرى 11,283 عملية جراحية، فيما بلغت جراحة اليوم الواحد 2385 عملية جراحية، وتم استقبال 9508 حالات مرضية بقسم التنويم، وصرف أكثر من 34,56825 وصفة طبية.

وبلغ عدد فحوصات الأشعة 136238 فحصًا، وتقديم 1040170 وجبة غذائية، وأجريت فحوصات مخبرية لـ 3,635,762 مستفيدًا، وعدد مرضى مركز السكري خلال تلك الفترة 35224 مريضًا، إلى جانب تقديم خدمة الطب الاتصالي لـ 22630 مريضًا.

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10:32ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 241 ألف مستفيد من خدمات العيادات بمستشفى عسير المركزي خلال السعودية اليوم 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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