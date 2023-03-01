السعودية اليوم / مستشفى قيا يحصل على رخصة ممارسة التشخيص الطبي بالإشعاع



الطائف 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

حصل مستشفى قيا العام على رخصة ممارسة التشخيص الطبي بالإشعاع، بعد موافقة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وذلك بناءً على توفر الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على هذه الرخصة.

وأوضحت "صحة الطائف" أن نطاق هذه الرخصة تشمل على أمان الممارسة الإشعاعية مع ضرورة الإلتزام بشروط الرخصة الواردة في المادة السابعة من نظام الرقابة على الاستخدامات الإشعاعية، مشيرةً إلى أن هذه الرخصة تعد إضافة إلى سلسلة الإنجازات التي حققها مستشفى قيا العام خلال الفترة الماضية، وكان أخرها حصول المستشفى على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية ( CBAHI).

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10:08ت م

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