السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تنفذ برنامج فحص التمور داخل المسجد الحرام



مكة المكرمة 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

تنفذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للوقاية والرعاية برنامج فحص التمور عبر مختصين يعملون على التأكد من جودتها خدمة لقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير الادارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن بن بركات السويهري أنه جرى تخصيص فريق خاص لعمل جولات ميدانية للتأكد من جودة التمور المقدمة في سفر الصائمين وتشمل (12) فحصاً ميدانياً ومخبرياً ومنها فحص الرطوبة، ونسبة الحديد والزينك، وفحص الفطريات وبكتيريا الكوليفورم القولونية، وفحص المعادن الثقيلة والسكريات، والأحماض غير القابلة للذوبان، والتأكد من الوزن والحجم ومطابقة مواصفاتها ومطابقة معايير الجودة لافتا أن الإدارة تتولى إصدار تصاريح إفطار الصائمين طيلة العام لمقدمي الخدمة وفق التسهيلات اللازمة لإنجاز اعمالهم بأعلى جودة ووفق الشروط التي وضعت مسبقاً لجودة منظومة إفطار الصائمين ومنها الالتزام بكمية التمور وجودتها وفق المواقع والأسماء التي حددت لهم مسبقاً.

وتأتي تلك البرامج تحقيقا للوقاية البيئية والصحية في أرجاء المسجد الحرام وتنفيذا لخطة الرئاسة التطويرية حتى عام (2024) وأهدافها نحو تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف الرحمن.

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09:37ت م

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