السعودية اليوم / الدفاع المدني يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"



الرياض 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

تشارك المديرية العامة للدفاع المدني في الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة هدف ووقاية"، الذي يوافق الأول من مارس من كل عام, بهدف نشر ثقافة السلامة والوقاية من الأخطار والحوادث المختلفة وتعزيز الوعي بمفهوم السلامة والحماية من المخاطر والتدابير الوقائية، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية للأفراد والمؤسسات.

وتمثل المناسبة حدثًا عالميًا للتعريف بجهود رجال الدفاع المدني في جميع مناطق المملكة في مجالات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتضحياتهم في حفظ الأرواح والممتلكات، وتوجيه رسائل توعوية لفئات وشرائح المجتمع كافة، من خلال الفعاليات المتنوعة، وكيفية تجنب المخاطر وتوفير اشتراطات السلامة اللازمة للوقاية منها وتعزيز مفهوم الحماية.

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