شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد يرفض عرض النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، العمل خلال الفترة الحالية على الدخول في مفاوضات مع العديد من الصفقات القوية من أجل تدعيم صفوف الفريق واستمرار المنافسة على الألقاب وتقديم الأداء المطلوب.

مودريتش يحسم موقفه من الانتقال إلى النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، عن مفاجأة مدوية بشأن مفاوضات نادي النصر، مع الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب نادي ريال مدريد.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد، في 30 يونيو 2023؛ وسط غموض بشأن مستقبله مع الفريق الملكي، سواء بالتجديد أو الرحيل.

وأكد موقع "ترانسفير ماركت"، أن مودريتش رفض عرض نادي الذي تلقاه خلال الأيام الماضية، من أجل الانضمام لصفوف العالمي مطلع الموسم الجديد.

وأوضح الموقع أن قرار مودريتش بعدم الانضمام لريال مدريد تسبب في حالة ارتياح شديدة لدى جماهير الميرنجي.

والجدير بالذكر أن نادي النصر كان قد ضم كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم العالمية، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، حيث ساهم في 10 أهداف خلال أخر 4 مباريات.