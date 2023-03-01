شكرا لقرائتكم خبر عن موقف تاليسكا من الانتقال إلى الهلال.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية حول وجود بعض المفاوضات بين إدارة نادي الهلال السعودي، والنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم فريق النصر السعودي.

حقيقة اقتراب تاليسكا من الرحيل عن النصر

وحسم تاليسكا، موقفه من الرحيل عن النصر السعودي، في ظل تداول أنباء رحيله إلى الدوري التركي أو الانضمام إلى صفوف الغريم التقليدي نادي الهلال السعودي.

وأكد الإعلامي الرياضي نواف التميمي، على أن تاليسكا، قد أبدى موافقته على تجديد عقده مع نادي النصر؛ لعدة سنواتٍ أخرى.

وأعلن التميمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وصول تاليسكا، إلى المملكة العربية السعودية، بعد أسبوع؛ للتوقيع على عقوده الجديدة.

ويُعاني النجم البرازيلي، من إصابة في "العضلة الخلفية"، حيث غادر إلى بلاده، في الأيام القليلة الماضية؛ لبدء البرنامج العلاجي والتأهيلي.

والجدير بالذكر أن أندرسون تاليسكا، يرتبط بعقد مع نادي النصر، حتى 30 يونيو من عام 2024؛ حيث سجل منذ الانضمام إلى الفريق، 36 هدفًا وصنع 4 آخرين، خلال 49 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات.