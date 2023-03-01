شكرا لقرائتكم خبر عن نادي سعودي جديد يدخل في مفاوضات مع ميسي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن صفوف الفريق بالفترة المقبلة.

اتحاد جدة يسعى للتعاقد مع ميسي بالمريكاتو الصيفي القادم

وكشفت بعض التقارير الصحفية السعودية، عن مفاجأة كبرى، بشأن إنتقال ليونيل ميسي إلى الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفضه تجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأكدت التقارير الصحفية على أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، قد تقدمت بعرض رسمي إلى الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وينتهي عقد ميسي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في 30 يونيو من عام 2023، بالإضافة إلى رفضه عرضين من الفريق الباريسي، لتجديد عقده، وسط محاولات من نادي الهلال، لضمه بشكل رسمي.

تفاصيل عرض اتحاد جدة على ميسي

وأوضح الإعلامي الرياضي أحمد عسيري، عن عرض رسمي من الإدارة الاتحادية، برئاسة أنمار الحائلي، إلى ليونيل ميسي، بقيمة 88 مليون يورو "349 مليون ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد.

وأشار عسيري عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن العرض الاتحادي، تم تقديمه إلى خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال الأسطورة الأرجنتينية، في اجتماع بالعاصمة الفرنسية.

وكشف عسيري عن تقديم الاتحاد، مغريات أخرى "غير مالية"، إلى ميسي، لإقناعه بالانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم؛ وهي:

- السكن الضخم، الذي سيتواجد به، خلال فترة لعبه مع الاتحاد.

- جماهيرية الاتحاد، التي لا تقارن مع أي فريق آخر، بقارة آسيا.

والجدير بالذكر أن عرض نادي الهلال، للتعاقد مع ليونيل ميسي، يصل إلى ما يقرب من مليار و500 مليون ريال سعودي، في الموسم الواحد؛ حسب تقارير عالمية.