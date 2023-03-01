شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 المقصود بعبارة “عائلة فاقد الأهلية” وآلية إضافة عائل الأسرة كتابع من خلال التسجيل للحصول على الدعم.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسار أحد المتابعين بموقع “تويتر”، أن المقصود بعائلة فاقد الأهلية هم أسرة من به جنون أو قصور عقلي، ويتم إضافة رب الأسرة كتابع في حال اختيار فئة العائل “عائل الأسرة فاقد أهلية”.

وأشارت إلى ضرورة إرفاق صك شرعي بعدم الأهلية أو مستند من المستشفى يوضح الحالة المرضية، وذلك في حالة إضافة رب الأسرة عائلاً لها.

تقديم دفعة مارس

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، تقديم موعد صرف دفعة شهر مارس للمستفيدين بالبرنامج، ليكون يوم الخميس الموافق 9 مارس بدلًا من يوم 10؛ لأنه يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية.

يذكر أنه يتم صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 يوم 10 من الشهر الميلادي، إذا لم يصادف ذلك الموعد إجازة رسمية، ونظرًا لأن يوم 10 هذا الشهر يوافق يوم الجمعة؛ لذا تم تبكير صرف دعم حساب متابعات الخليج 365 ليوم واحد.