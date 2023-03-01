شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3 خطوات للتسجيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تطرح المديرية العامة للمرور، اليوم الأربعاء، مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة “أبشر”.

وأكدت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى غدًا الخميس الموافق 2 مارس.

وأوضحت المرور أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات تشمل:

طريقة الدخول للخدمة

1ـ الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2ـ اختيار المرور.

3ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.