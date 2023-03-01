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طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم و3 خطوات للتسجيل

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الرياض - محمد الوسيري - تطرح المديرية العامة للمرور، اليوم الأربعاء، مزاد اللوحات الإلكتروني المميزة عبر منصة “أبشر”.

وأكدت المرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى غدًا الخميس الموافق 2 مارس.

وأوضحت المرور أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات تشمل:

طريقة الدخول للخدمة

1ـ الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2ـ  اختيار المرور.

3ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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