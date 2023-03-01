اقتصادي / أستراليا تسجل فائضا في الحساب الجاري قدره 14.1 مليار دولار أسترالي



كانبيرا 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن فائض الحساب الجاري الأسترالي ارتفع بمقدار 13.4 مليارات دولار أسترالي إلى 14.1 مليار دولار أسترالي في ربع ديسمبر 2022م.

وقالت رئيس الإحصاء الدولي في مكتب الإحصاءات غرايس كيم : "جاء فائض الحساب الجاري الأسترالي مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية على مدار عام 2022م، حيث وصلت قيمة صادرات سلع التعدين الأسترالية إلى أكثر من 400 مليار دولار أسترالي لهذا العام".

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