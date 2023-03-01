

أثينا 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أعلن المتحدث باسم فرق الإطفاء اليونانية فاسيليس فارثاكوجيانيس اليوم ارتفاع حصيلة ضحايا اصطدام قطار ركاب بقطار شحن بالقرب من مدينة لاريسا بوسط اليونان إلى 26 قتيلا و85 مصابًا.

ووقع الحادث الليلة الماضية عندما اصطدم القطاران في شمال غرب العاصمة أثينا. وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد.

// انتهى //

07:22ت م

0021





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين في اليونان إلى 26 قتيلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.