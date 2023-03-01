السعودية اليوم / رئيس الأركان العراقي وقائد قوات التحالف الدولي يبحثان تعزيز التعاون العسكري



بغداد 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

التقى رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، قائد قوات التحالف الدولي في العراق الجنرال ماثيو مكفارلين.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجال العسكري، خاصة في التدريب والتسليح، إضافة الى تقديم الدعم اللوجستي لتطوير قدرات الجيش العراقي.

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07:13ت م

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