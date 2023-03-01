السعودية اليوم / اعتقالات وملاحقات لفلول تنظيم داعش الإرهابي في عمليات أمنية بعدد من محافظات العراق



بغداد 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أطلقت القوات الأمنية العراقية عملية أمنية مشتركة لتعقب فلول تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل شمالي العراق.

وأوضحت هيئة القوات المساندة في بيان لها أن العملية الأمنية التي تضمنت تفتيش جزيرة كنعوص جنوبي الموصل، تهدف إلى بسط الأمن والاستقرار ومنع أية محاولات لاستهداف المواطنين وقوات الأمن من قبل المسلحين، مشيرة إلى مواصلة الأجهزة الأمنية وألوية القوات المساندة عملياتها الاستباقية لمنع فلول تنظيم داعش من العودة إلى المناطق المحررة.

من جهة أخرى أعلن مصدر أمني انطلاق حملة أمنية واسعة النطاق لتعقب المتورطين في هجوم على نقطة أمنية تابعة للقوات المساندة بمحافظة الأنبار غربي العراق، مما أدى إلى مقتل 4 من عناصر الأمن، مشيرا إلى أن القوات المساندة نفذت الحملة في صحراء قضاء هيت غربي المحافظة بعد ورود معلومات تفيد باختباء مسلحين متورطين بالهجوم داخل نفق سري في المناطق التي تستهدفها الحملة.

وفي السياق أعلنت خلية الإعلام الأمني أنه تم إلقاء القبض على 12 مسلحا مطلوبا على ذمة قضايا تتعلق بالإرهاب في عدد من محافظات العراق، حيث تم نصب كمائن للمطلوبين في محافظات بغداد والأنبار وميسان وكركوك وصلاح الدين، وتسليم المقبوض عليهم إلى الجهات المعنية.

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