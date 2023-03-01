اقتصادي / ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا بنسبة 0.5% في ربع ديسمبر 2022م



كانبيرا 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لأستراليا بنسبة 0.5% في ربع ديسمبر 2022م وبنسبة 2.7% خلال العام.

وقالت رئيس الحسابات القومية في مكتب الإحصاءات كاثرين كينان : "الارتفاع بنسبة 0.4% في إجمالي الاستهلاك وزيادة الصادرات بنسبة 1.1% كانا من المساهمين الرئيسيين في نمو الناتج المحلي الإجمالي في ربع ديسمبر 2022م".

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