السعودية اليوم / مقتل 10 عناصر مسلحة خلال عملية عسكرية في الصومال



مقديشو 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

قُتل 10 عناصر من حركة الشباب الإرهابية في الصومال خلال عملية عسكرية بمحافظة هيران وسط البلاد.

وأفادت وزارة الإعلام الصومالية في بيان لها بأنه بالتعاون مع المقاومة الشعبية والشركاء الدوليين، تم قتل 10 عناصر من حركة الشباب في قرية بوروين على بعد 23 كلم شمال غرب مدينة جللقسي بمحافظة هيران.

وكانت وكالة الأنباء الصومالية قد ذكرت في وقت سابق أنه منذ انطلاق العمليات العسكرية في أغسطس الماضي تم قتل أكثر من 2000 من العناصر والقيادات المسلحة في مناطق عديدة من البلاد.

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