السعودية اليوم / إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية



رام الله 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

أصيب عدد من الفلسطينيين أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

فقد أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بين الفتية وقوات الاحتلال المتمركزة بالقرب من البرج العسكري المقام عند مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

وأصيب فلسطينيان بهجوم للمستوطنين ببلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا على عدد من المواطنين بغاز الفلفل مما أدى لإصابة مواطن وزوجته نقلا إثرها إلى المركز الطبي في البلدة، وأضافت المصادر أن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على شارع حوارة الرئيسي بالحجارة.

في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منطقة شارع جبل جرزيم جنوب نابلس. وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتلت سطح إحدى البنايات قيد الإنشاء في منطقة جبل جرزيم، وأطلقت القنابل المضيئة في المكان. كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية مرج غزال شمال أريحا بالضفة الغربية.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق مداخل مدينة أريحا كافة بالإضافة إلى إغلاقها طرقا ترابية عند مزارع نخيل فلسطين شمال المدينة، وجنوب مخيم عقبة جبر منذ مساء الاثنين.

وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية قد توغلت في وقت سابق لمسافة محدودة داخل أراضي الفلسطينيين الزراعية شرقي جباليا.

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