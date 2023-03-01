السعودية اليوم / مصرع 16 شخصا وإصابة العشرات بحادث تصادم قطارين في اليونان



أثينا 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

لقي 16 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح فجر اليوم جراء حادث تصادم قطار ركاب بقطار شحن قرب مدينة لاريسا وسط اليونان.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية "آنا" أن المعلومات الأولية تبين أن الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركّاب كان على متنه 350 راكباً، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة مفيدة أن قطار الركّاب كان في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق اليونان.

وذكرت فرق الإطفاء والإسعاف في موقع الحادث أن أعمال إجلاء الركاب ما تزال جارية، بعد أن اشتعلت النيران في ثلاث عربات على الأقل من قطار الركاب.

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