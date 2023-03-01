شكرا لقرائتكم طرق علاج اكتئاب الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد أستاذ الطب النفسي د. نادر الرحيلي، على وجود ما يسمى بـ اكتئاب الشتاء، والمعروف علميًّا بالاكتئاب الموسمي.

وقال الرحيلي خلال مداخلة مع برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية: إن ذلك النوع من الاكتئاب يكون أكثر ظهورًا في الدول التي يكون فيها الشتاء قاسيًا، مثل الدول الإسكندنافية حيث لا وجود لأشعة الشمس، وقد يظهر في غيرها من المناطق.

طرق العلاج

ولفت الرحيلي إلى أن الطرق العلاجية لذلك الاكتئاب تعتمد على الضوء، موضحًا أن ذلك الاكتئاب لا علاقة له بحب الشتاء أو كراهيته.