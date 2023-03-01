شكرا لقرائتكم بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بدأت وزارة الموارد البشرية، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي في الحسابات البنكية للمستفيدين، لشهر مارس الجاري، الدفعة الـ15.

خطوات تحديث البيانات

من جانب آخر، أتاحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، إمكانية تحديث البيانات إلكترونيًّا لأفراد العائلة المستفيدين من المعاش، وذلك في حالة حدوث أي تغيير في حالة الوريث وهو المستفيد الأول لضمان استمرارية صرف المعاش.

وتتيح الخدمة للعملاء الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالة المستفيد إلكترونيًّا، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل، وتسهم هذه الخدمة في الحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرارية صرف الاستحقاق الشهري.

خطوات الخدمة:

1- تسجيل الدخول عن طريق خدمات الأفراد أو النفاذ الوطني الموحد.

2- اختيار “تغيير حالة مستفيد” من قائمة الطلبات الجانبية.

3- الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر على “متابعة”.

4- تعبئة البيانات المطلوبة.

5- الموافقة على الإقرار والنقر على “تقديم الطلب”.