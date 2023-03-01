شكرا لقرائتكم تمديد الفرصة الاستثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للاستثمار بأمانة العاصمة المقدسة تمديد طرح الفرصة الاستثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم.

آخر موعد للتقديم

وأوضحت الأمانة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن آخر موعد للتقديم 30/ 4/ 2023م الساعة الثامنة صباحًا، وأن موعد فتح المظاريف هو نفس التاريخ الساعة الحادية عشرة صباحًا.

قيمة الكراسة

وأشارت إلى أن قيمة الكراسة 5000 ريال، ومدة العقد 25 سنة، موضحة أن المساحة تبلغ 179.142.96 م2.