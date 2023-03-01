شكرا لقرائتكم الجاسر: إستراتيجية قطاع الطرق ستُسهم في رفع معدلات السلامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعرب صالح الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية قطاع الطرق.

رفع معدلات السلامة

وقال الجاسر في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر: الإستراتيجية ستُسهم في رفع معدلات السلامة والجودة على شبكة الطرق، وتنمية المحتوى المحلي، واستدامة القطاع، وتمكين الكفاءات الوطنية.

إستراتيجية قطاع الطرق

يذكر أن مجلس الوزراء وافق اليوم على إستراتيجية قطاع الطرق، خلال الجلسة التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، في قصر عرقة بالرياض.