شكرا لقرائتكم 6 عوامل وقائية لتجنب الإصابة بأمراض القلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت مدينة سعود الطبية عن 6 عوامل وقائية لتجنب الإصابة بأمراض القلب.

واستعرضت المدينة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، العوامل الستة والتي شملت:

1– الابتعاد عن التوتر.

2– الإقلاع عن التدخين.

3– الحفاظ على وزن صحي.

4– السيطرة على المشاكل الصحية.

5– اتباع حمية غذائية قليلة الأملاح والدهون المشبعة.

6– التمارين الرياضية.

وأشارت مدينة سعود الطبية إلى أن تحويل أسلوب الحياة إلى أسلوب صحي يساعد على تحسين حالة بعض المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وقد يساعد أيضًا على تجنب العديد منها.