شكرا لقرائتكم أفضل طرق ترشيد الإنفاق في رمضان والعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف رئيس جمعية الادخار، سليمان الزبن، أفضل وسائل ترشيد الإنفاق خلال شهر رمضان وأيام العيد.

وقال الزبن خلال لقائه مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: إن الشكاوى تقترن براتب شوال لحدوث فجوة بينه وبين راتب شهر رمضان وارتفاع معدل القروض والاستهلاك والمشكلات الاجتماعية المترتبة على ذلك.

تجنب الترف

وأضاف: أن الأسر تختلف بشأن الادخار، لظروف الاحتياجات والالتزامات المالية والقروض المطلوبة منها، بالإضافة إلى الالتزامات الشهرية، مشيرًا إلى أهمية تقنين احتياجات ومصروفات شهر رمضان، وتجنب الترف.

أهم النصائح

ونصح بضرورة الشراء من منافذ جملة وحسن التعامل مع العروض المقدمة بتحديد الاحتياجات المراد شراؤها، وعدم شراء كميات أكثر من الحاجة نتيجة التأثر بجاذبية العروض، وتجنب شراء أغراض لا حاجة للمشتري بها.

واستطرد، أن الشراء بالجملة يتطلب تنظيم ذلك بالاشتراك بين مجموعة من المشترين للحصول على سعر الجملة؛ لأنه يكون أقل، مع عدم الشراء ليلة العيد والشراء الاقتصادي المرتبط بالاحتياج فقط.