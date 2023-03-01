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نصيحة للمواطنين: قسموا مدخراتكم إلى 3 أنواع

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شكرا لقرائتكم نصيحة للمواطنين: قسموا مدخراتكم إلى 3 أنواع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نصحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك ، المواطنين بالتأكد من تقسيم المدخرات بما يتناسب أهدافهم.

وقالت اللجنة في تغريدة عبر الحساب الرسمي بموقع تويتر: إن عادة الإنفاق دون اتباع ميزانية شهرية تعد من أهم الأسباب التي تعيق إمكانية ادخار أي جزء من الدخل الشهري.

3 أنواع للادخار

ونصحت اللجنة، بتقسيم المدخرات إلى ثلاثة أنواع تشمل: الادخار للظروف الطارئة، أو لأغراض شخصية، أو من أجل التقاعد.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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