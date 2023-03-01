رياضي / يوفنتوس يفوز على تورينو 4-2 في الدوري الإيطالي لكرة القدم



تورينو 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

حقق يوفنتوس فوزا كبيرا على ضيفه تورينو بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب اليانز ستاديوم في إطار الجولة 24 من

سجل رباعية اليوفي كل من خوان كوادرادو في الدقيقة 16 ودانيلو بالدقيقة 45 وبريمر في الدقيقة 71 وادريان رابيو في الدقيقة 81 ، بينما أحرز هدفي تورينو كل من يان كرامو في الدقيقة الثانية وانتونيو سانابريا في الدقيقة 43.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع وبفارق الأهداف عن بولونيا صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط ، بينما تجمد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز التاسع.

ويتصدر نابولي الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة وبفارق 18 نقطة عن كل من إنتر صاحب المركز الثاني، وعن ميلان صاحب المركز الثالث.

// انتهى //

02:32ت م

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تورينو 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واسحقق يوفنتوس فوزا كبيرا على ضيفه تورينو بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب اليانز ستاديوم في إطار الجولة 24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.سجل رباعية اليوفي كل من خوان كوادرادو في الدقيقة 16 ودانيلو بالدقيقة 45 وبريمر في الدقيقة 71 وادريان رابيو في الدقيقة 81 ، بينما أحرز هدفي تورينو كل من يان كرامو في الدقيقة الثانية وانتونيو سانابريا في الدقيقة 43.وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع وبفارق الأهداف عن بولونيا صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط ، بينما تجمد رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز التاسع.ويتصدر نابولي الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة وبفارق 18 نقطة عن كل من إنتر صاحب المركز الثاني، وعن ميلان صاحب المركز الثالث.// انتهى //02:32ت م0008

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