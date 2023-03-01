سياسي / الأمين العام للأمم المتحدة يبدأ زيارة رسمية إلى العراق



بغداد 09 شعبان 1444 هـ الموافق 01 مارس 2023 م واس

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الثلاثاء زيارة رسمية إلى العاصمة العراقية بغداد.

وأكد غوتيريس في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لدى وصوله مطار بغداد الدولي أن العراق قادر على تخطي الصعوبات التي يواجهها، معربا عن تضامنه مع العراقيين وهم يسعون لبناء مستقبل مزدهر وبناء المؤسسات الديموقراطية.

بدوره أوضح حسين أن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة جاءت بدعوة رسمية وأن حكومته تتطلع لإجراء محادثات مكثفة معه حول تطورات الوضع السياسي في العراق والوضع في المنطقة والعالم.

وأشار إلى أن التحديات الكبيرة الراهنة على الصعيدين الوطني والإقليمي والعالمي تحتاج إلى تبادل وجهات النظر، لاسيما وأن الأمين العام لديه أفكار وطروحات بخصوص كل تلك التحديات.

وأثنى وزير الخارجية العراقي على الدعم الأممي المتواصل لبلاده طيلة مسيرتها الديمقراطية وفي مختلف المراحل السياسية.

ومن المقرر أن يجري غوتيريس محادثات رسمية مع كبار المسؤولين العراقيين حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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