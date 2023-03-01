اخبار السعوديه

رئيس مركز الواديين يدشن صحي خيرية الفيصل

0 نشر
0 تبليغ

دشن رئيس مركز الواديين سعد بن عبدالله آل ثابت، مركز صحي خيرية الملك فيصل بالواديين في مبناه الحكومي الجديد، بحضور مدير الشرطة، ورئيس البلدية ومدير مرور الواديين. وتجول آل ثابت داخل أقسام المركز، مستمعاً إلى شرح مفصل عن مهام كل قسم. من جانبه أوضح مدير القطاع الصحي بأحد رفيدة الأخصائي عايض الشواطي أن تشغيل المركز في مبناه الحكومي الجديد يأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة عسير لخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.

وأضاف مدير المركز الصحي عمر العسيري أن تجهيز المركز مستمر تحت متابعة من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد عسيري، ومساعده للصحة العامة الدكتور طارق الفلقي، إذ تم توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة لتشغيله لينضم لمنظومة المراكز الصحية التابعة للقطاع الصحي بأحد رفيدة.


كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مركز الواديين يدشن صحي خيرية الفيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا