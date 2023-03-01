وأضاف مدير المركز الصحي عمر العسيري أن تجهيز المركز مستمر تحت متابعة من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد عسيري، ومساعده للصحة العامة الدكتور طارق الفلقي، إذ تم توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة لتشغيله لينضم لمنظومة المراكز الصحية التابعة للقطاع الصحي بأحد رفيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مركز الواديين يدشن صحي خيرية الفيصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.