رئيس مركز الواديين يدشن صحي خيرية الفيصل

دشن رئيس مركز الواديين سعد بن عبدالله آل ثابت، مركز صحي خيرية الملك فيصل بالواديين في مبناه الحكومي الجديد، بحضور مدير الشرطة، ورئيس البلدية ومدير مرور الواديين. وتجول آل ثابت داخل أقسام المركز، مستمعاً إلى شرح مفصل عن مهام كل قسم. من جانبه أوضح مدير القطاع الصحي بأحد رفيدة الأخصائي عايض الشواطي أن تشغيل المركز في مبناه الحكومي الجديد يأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة ممثلة في الشؤون الصحية بمنطقة عسير لخدمة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الصحية لهم.

وأضاف مدير المركز الصحي عمر العسيري أن تجهيز المركز مستمر تحت متابعة من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة خالد عسيري، ومساعده للصحة العامة الدكتور طارق الفلقي، إذ تم توفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية اللازمة لتشغيله لينضم لمنظومة المراكز الصحية التابعة للقطاع الصحي بأحد رفيدة.