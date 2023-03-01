4 تحديات تستقبل وزير التعليم في الباحة - #عاجل

وطالب الأهالي بمتابعة العديد من المشاريع المتعثرة في التعليم العام والجامعي، والتي لم ينجز منها سوى اليسير، وتعثرت عدة سنوات ولم يتم البت فيها، ودعا الأهالي إلى إنشاء مجمع تعليمي في حي جفن بالعقيق، وفك الاختناقات عن المدارس الداخلية، مؤكدين على أهمية ذلك للكثافة السكانية والتمدد العمراني في الحي، وبين أهالي منطقة الباحة أنهم تفاجأوا بتوقف العمل بمشروع المستشفى الجامعي، والذي كان حلما، إذ تعثر المشروع ثم توقف العمل منذ ما يقرب من 10 سنوات. متمنين أن يعود العمل فيه وإنهاءه، وشدد الأهالي على مطلبهم الأخير، وهو إنشاء مدينة جامعية للبنات أسوة بالبنين، مقترحين أن تكون في أرض وزارة المالية بمحافظة العقيق، لسهولة الموقع وانبساط الأرض.
وتأتي زيارة الوزير الأولى لمنطقة الباحة بعد توليه وزارة التعليم، حيث يستهل زيارته بقطاع التعليم العام والجامعي، ويطلع على سير العمل فيه، ومن المتوقع أن يزور جامعة الباحة، حيث سيعقد اجتماعا مع رئيسها ووكلاء الجامعة، ويبحث معهم ما وصلت إليه الجامعة من إنجازات على كافة الأصعدة.
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