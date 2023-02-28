السعودية اليوم / الأرصاد: أمطارٌ خفيفة إلى متوسطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة



جدة 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها محافظات جدة، رابغ، خليص، الكامل، الجموم، بحرة.

وأشار المركز إلى أن الحالة المناخية التي ستبدأ - بمشيئة الله تعالى - من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً، يصحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وارتفاع للأمواج على الأجزاء الساحلية.

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