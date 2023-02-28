السعودية اليوم / سموُّ محافظِ حفر الباطن يُدشِّنُ حملةَ "عليكم بسنَّتِي"



حفر الباطن 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

دشَّن صاحبُ السموِّ الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن، بمكتبه في مقر المحافظة، أعمال الحملة التوعوية "عليكم بسنتي"، وذلك خلال استقبال سموِّه اليوم، مديرَ عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية فهد الثبيتي، وعدداً من مسؤولي فرع الرئاسة.

واطَّلَعَ سموُّه على العرض المرئي للحملة التوعوية، منوهاً بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- واهتمام الرئاسة بالحملات واستمرارها بالبرامج التوعوية، التي تهدف للتبصير وإثراء الوعي المجتمعي.

وأكد سموُّه أهمية هذه الحملات التوعية للفرد والمجتمع، مشيداً بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد.

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23:16ت م

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