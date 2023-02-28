السعودية اليوم / وزير النقل والخدمات اللوجستية يشكرُ القيادةَ بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية قطاع الطرق



الرياض 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

رفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكرَ والتقديرَ لخادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدالعزيز آل سعود، ولسموِّ وليِّ عهده الأمين- حفظهما الله - بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على إستراتيجية قطاع الطرق.

وأوضح الجاسر أن الإستراتيجية ستسهم في تعزيز مستويات السلامة والجودة على شبكة الطرق بالمملكة؛ وتحقيق الاستدامة المالية، ورفع نسبة المحتوى المحلى في القطاع، وتمكين وتأهيل الكوادر والكفاءات الوطنية في القطاع.

وبيَّن أن الإستراتيجية ستعمل على الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق IRAP؛مما يسهم في دعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

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23:08ت م

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