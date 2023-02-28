السعودية اليوم / سموُّ محافظِ حفر الباطن يستقبل مدير مرور المنطقة الشرقية



حفر الباطن 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

استقبل صاحبُ السموِّ الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن اليوم، مدير مرور المنطقة الشرقية العميد جهاد بن محمد المجحد، يُرافقه مدير مرور المحافظة العقيد ظافر بن سعد الشهري.

واستمع سموُّه خلال اللقاء لشرح عن جهود إدارة المرور بالمحافظة من خلال تعاونها مع العديد من الجهات الخدمية لتحسين الحركة المرورية، والقضاء على الملحوظات في الشوارع الداخلية والطرق السريعة، والاهتمام بتدعيم المحافظة بأجهزة نظام الأجهزة المرورية المطوَّر الذي أدَّى إلى تقليل نسب الحوادث والإصابات.

وأكَّدَ سموُّه على أهميةَ دعم الإدارة بالمحافظة للقيام بواجبها على أكمل وجه، مقدماً شكرَه لمدير مرور المنطقة على جهوده.

من جهة أخرى، رأس سموُّ المحافظ اجتماعَ السلامة المروية في قاعة الاجتماعات بالمحافظة، بحضور مدير مرور المنطقة الشرقية وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة، جرى خلاله أخذ التوصيات اللازمة حيال عدد من الموضوعات المطروحة.

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23:02ت م

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