شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يكسب تعويض مادي ضخم من النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قضت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" بإلزام النصر بسداد 38 مليون ريال لصالح البرتغالي روي فيتوريا، مدرب الفريق السابق والمنتخب المصري الحالي.

وكتب المحامي أحمد الشيخي، اليوم الثلاثاء، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "بقرار نهائي.. فيتوريا يكسب قضيته ضد النصر".

وتابع "رفعت محكمة CAS المبلغ المحكوم به ضد النادي من نحو 18 مليون ريال ليصبح 34 مليونا، إضافة لغرامات تأخير تدفع لصالح المدرب".

ولجأ فيتوريا وفريق عمله إلى محكمة التحكيم الرياضي عقب إقالته من تدريب النصر، للمطالبة بإضافة مستحقات له بقيمة 18 مليون ريال.

وقاد المدرب البرتغالي، النصر لمدة موسم واحد، وتقدم بشكوى رسمية ضد النادي السعودي للحصول على أمواله البالغة 18 مليون ريال سعودي، بعد رحيله عن الفريق.