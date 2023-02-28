شكرا لقرائتكم خبر إيقاع الجزاءات على مخالفات محطات الوقود المضبوطة من وزارة الطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس في قصر عرقة بالرياض، على أن يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الطاقة على تحديد المخالفات المشار إليها في المادة (الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بمحطات الوقود التي تضبطها وزارة الطاقة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويصدر وزير الطاقة القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.

كما وافق المجلس على استراتيجية قطاع الطرق، وكذلك وافق على تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)»، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

في مستهل الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية؛ لتقوية أواصر التعاون المشترك، ودعم العمل متعدد الأطراف في إطار المنظمات والمجموعات الدولية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء أشاد بأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وما اشتمل عليه من توصيات لتعزيز الجهود الجماعية في المجالات الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة للاستجابة الإنسانية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

موافقات:

أولا: تفويض وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارتي الثقافة في المملكة والكويت، والتوقيع عليه.

ثانيا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جيبوتي، والتوقيع عليه.

ثالثا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتعاونيات في مملكة تايلند في المجال الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا: انضمام المملكة إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.

خامسا: مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

سادسا: مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة ووكالة الاتصالات الوطنية في البرازيل.

سابعا: تفويض وزير التعليم أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البنجلاديشي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التعليم في بنجلاديش، والتوقيع عليه.

ثامنا: تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي

في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في العراق في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، والتوقيع عليه.

تاسعا: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة وجامعة شينشو في اليابان في مجال تحلية مياه البحر.

عاشرا: اتفاق بين حكومتي المملكة والمغرب في مجال خدمات النقل الجوي.

حادي عشر: يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الطاقة على تحديد المخالفات المشار إليها في المادة (الثالثة )من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بمحطات الوقود التي تضبطها وزارة الطاقة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويصدر سمو وزير الطاقة القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.

ثاني عشر: الموافقة على استراتيجية قطاع الطرق.

ثالث عشر: تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم «مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) »، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

رابع عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن عام مالي سابق.