استكمال منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المصنعة محليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع والهيئة العامة للصناعات العسكرية الانتهاء من مشروع تصنيع وتوطين الزوارق الاعتراضية السريعة من نوع( HSI32 ) التي تم تصنيعها وتوطينها محليا وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية، وذلك بتعاون بين شركة الزامل للخدمات البحرية وشركة الالكترونيات المتقدمة «إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكريةSAMI » وشركة

CMN الفرنسية.

وجاء الإعلان عن استلام الدفعة الأخيرة من الزوارق الاعتراضية السريعة تحقيقا لمستهدفات توطين قطاع الصناعات

العسكرية بالمملكة، وسعيا إلى استكمال هذه المنظومة التي تم الإعلان عن تدشين مشروع تصنيعها وتوطينها محليا في

أكتوبر من العام 2020 .

الاستعداد القتالي

وثمن قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، الدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات

المسلحة عامة، والقوات البحرية بشكل خاص من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة

القوات العسكرية، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

وأكد أن منظومة زوارق الاعتراض السريعة ( HSI32 )، ستسهم في رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالي للقـوات البحريـة لتعزيز الأمـن البحري في المنطقـة، بالإضافـة إلى المشـاركة مع وحدات الأسـطول الشرقي والأسطول

الغربـي المختلفـة في حمايـة المصالح الحيويـة والاسـتراتيجية للمملكة.

وأشار إلى أن توطين صناعة منظومات الزوارق الاعتراضية السريعة هي تجسيد ، التي2030 فعلي وواقعي لرؤية المملكة

تأتي وفق توجيهـات ولي العهد؛ لتحقيق الأهـداف الاسـتراتيجية لـوزارة الدفـاع المتمثلة في تحسـين كفاءة الإنفاق ودعم

توطين التصنيع المحلي.

الأولويات الوطنية

من جهتـه نوه نائب محافـظ الهيئة العامـة للصناعـات العسـكرية لقطاع المشتريات العسكرية محمد العذل بما

يحظى به قطاع الصناعات العسـكرية مـن دعـم ورعايـة كريمة مـن القيادة الرشـيدة التـي سـخّ رت كل الإمكانات

والموارد لدعم هـذا القطاع الواعد، لافتا إلى أن استكمال صناعة وتوطين الزوارق الاعتراضية السـريعة واسـتلام الدفعة

الأخيرة من هذه المنظومة الاستراتيجية يأتي ضمن توجه الهيئة الاسـتراتيجي على صعيد تحقيـق الأولويات الوطنية

وتوجيه التزامـات التوطين للشـركات المحليـة، ودعـم وتمكيـن المصنعيـن المحليين، إلى جانب تطوير الشـركات المحلية الواعدة لتكون شـركات رائدة، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعهـا عالميـا، مما يسـهم فـي دعم مسـيرة التوطين الطموحة.

وأضـاف «إن هذه المنظومة ستسـهم في رفـع مسـتوى الجاهزية العسـكرية والأمنيـة للقـوات البحريـة السـعودية، وتعزيز قـوة الأمن البحري فـي المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة»، مشـيرا إلـى أن توطين صناعة الزوارق الاعتراضية السريعة، سيسهم في دعم المساعي الوطنية المتمثلة في توطين مـا يزيد عن 50 % من إنفاق المملكة على المعـدات والخدمـات العسـكرية بحلول العـام 2030 ، معربـا عـن شـكره لقائد القـوات البحرية الملكية السـعودية على

ما قدمه من دعم ومساندة أسهمت بشكل فاعـل فـي تدشـين أول زورق اعتراضي سـريع مصنع محليا.

توطين صناعة الزوارق الاعتراضية

