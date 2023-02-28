5 آلاف ينضمون يوميا لسجلات التأمينات الاجتماعية

كشف تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لشهر يناير الماضي، تصدير أكثر من 163 ألف خطاب تعريف بالمعاش إلكترونيا، وتسجيل أكثر من 155 ألف مسجل جديد في بوابة الخدمات الإلكترونية، بواقع 5 آلاف مسجل يوميا، فيما نفذ عدد زوار الموقع 1.7 مليون زيارة، وبلغ إجمالي عدد المكالمات الواردة لمركز الاتصال لخدمة العملاء أكثر من 93 ألف مكالمة.

إنجاز المعاملات

عادلت مصروفات المنافع التأمينية في شهر يناير من العام الحالي، مصروفات شهر نوفمبر الماضي من العام السابق، إذ بلغ إجمالي مصروفات المنافع التأمينية أكثر من 10 مليارات ريال، في وقت بلغ إنجاز المعاملات إلكترونيا أكثر من 2.2 مليون معاملة منجزة، وتنفيذ أكثر من 10.900 زيارة للمنشآت لمراقبة الالتزام التأميني.

13 ألف زيارة

أسهمت 13.600 زيارة ومهمة في تحقيق 6 أهداف ممثلة في: تخفيض إصابات العمل، والتأكد من التزام أصحاب العمل بتطبيق نظام ولوائح التأمينات، وحفظ حقوق المشتركين، ومدى التزامهم بمعايير الصحة والسلامة المهنية، وتعزيز التواصل مع العملاء، وبلغ إجمالي الزيارات 13.600 زيارة، منها 10.900 زيارة ومهمة للالتزام التأميني، و2700 زيارة توعوية، وبلغت اللقاءات والورش الميدانية المنفذة 34 لقاء وورشة خارجية لأصحاب العمل والمشتركين، إلى جانب تدشين خدمة الإنسان الرقمي، الذي يتميز بأنه متاح ومتوفر على مدار اليوم، ويتفاعل بالصوت والصورة، وذلك حرصا على تقديم تجربة عميل مميزة، تحقق تطلعات واحتياجات العملاء.