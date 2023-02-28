إقرار استراتيجية الطرق وآلية لتحديد مخالفات محطات الوقود

أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسته اليوم، في قصر عرقة بالرياض، أن يتفق وزيرا الطاقة والشؤون البلدية والقروية والإسكان على تحديد المخالفات المشار إليها في المادة الثالثة من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بمحطات الوقود التي تضبطها وزارة الطاقة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويصدر سمو وزير الطاقة القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها. كما وافق المجلس أيضا على استراتيجية قطاع الطرق.

رسائل سياسية

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من رئيس كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية؛ لتقوية أواصر التعاون المشترك، ودعم العمل متعدد الأطراف في إطار المنظمات والمجموعات الدولية.

منتدى الرياض الدولي الإنساني

وأوضح وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء أشاد بأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وما اشتمل عليه من توصيات لتعزيز الجهود الجماعية في المجالات الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة للاستجابة الإنسانية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للمنافسة، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قرارات المجلس

- التباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي.

- التباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية.

- التباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي.

- الموافقة على انضمام المملكة إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.

- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وجنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة والبرازيل في مجال الاتصالات.

- التباحث مع الجانب البنجلاديشي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي.

- التباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع.

- التباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال تحلية مياه البحر.

- اتفاق بين المملكة والمغرب في مجال خدمات النقل الجوي.

- يتفق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزير الطاقة على تحديد المخالفات المشار إليها في المادة ( الثالثة ) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بمحطات الوقود التي تضبطها وزارة الطاقة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويصدر وزير الطاقة القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.

- الموافقة على استراتيجية قطاع الطرق.

- تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" إلى مركز باسم (مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك")، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

- اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للصناعات العسكرية ، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن عام مالي سابق.