برنامج واحد للاعتماد البرامجي المشروط

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي «اعتماد»، حصول برنامج واحد على الاعتماد البرامجي المشروط، وتحويل اعتماد جامعة مؤسسية، وخمسة برامج أكاديمية في جامعتين من اعتماد برامجي «مشروط» إلى اعتماد برامجي «كامل».

الطفولة المبكرة

حصل برنامج الوبائيات في جامعة جازان على الاعتماد البرامجي المشروط من مارس 2023 حتى فبراير 2025، كما تم تحويل اعتماد جامعة سليمان الراجحي من اعتماد مشروط إلى كامل من نوفمبر 2022 - 30 إبريل 2026، بالإضافة إلى تحويل خمسة برامج أكاديمية من اعتماد برامجي مشروط إلى اعتماد برامجي كامل، وهي برنامج التمريض في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن اعتباراً من مارس 2023 - فبراير 2028، وبرنامج الاقتصاد في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من مارس 2023 - أغسطس 2028، وبرنامج الفنون البصرية في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن من مارس 2023م - أغسطس 2028م، وبرنامج الطفولة المبكرة في جامعة أم القرى من مارس 2023 - أغسطس 2028، وبرنامج الدعوة والثقافة الإسلامية في جامعة أم القرى من مارس 2023م - فبراير 2028.

تقويم خارجي

ويتطلب الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز «اعتماد» التابع للهيئة إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا على معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز.

كما يتعين قبل البدء في تلك العمليات أن يَثبت للمركز استيفاءُ المؤسسة التعليمية لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.