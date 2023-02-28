

عرعر 08 شعبان 1444 هـ الموافق 28 فبراير 2023 م واس

حصلت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بعمادة تقنية المعلومات على رخصة البرمجيات الحكومية الحرّة ومفتوحة المصدر، ولمدة ثلاث سنوات، من قبل هيئة الحكومة الرقمية.

ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لإيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، وإتاحة حق الانتفاع لجميع الجهات الحكومية على نطاق واسع, إضافةً إلى تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهات الحكومية.

// انتهى //

20:37ت م

0181





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تحصل على الرخصة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرّة ومفتوحة المصدر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.