شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحصد جائزة جديدة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حصد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، جائزة جديدة في الدوري السعودية عقب جولة التأسيس.

وحصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر، على جائزة الهدف الأفضل في الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان رونالدو قد قاد فريقه لتحقيق الفوز على ضمك (3-0)، حيث سجل هاتريك وحصل على 9.2 من رابطة الدوري، ليصبح الأعلى تقييما في الجولة.

وكان الحساب الرسمي لدوري روشن على تويتر، قد أتاح التصويت الجماهيري لأفضل 3 أهداف في الجولة، مساء أمس، وهي: "كريستيانو أمام ضمك (الهدف الثالث)، وترايكوفسكي (الفيحاء) في مواجهة التعاون، ورينزو لوبيز (الباطن) أمام الاتفاق".

ومع انتهاء المدة المخصصة للتصويت، حصل هدف كريستيانو على نسبة 78%، مقابل 14% لهدف ترايكوفسكي، فيما جاءت النسبة الأقل لهدف لوبيز 8%.