تحويل 5 برامج أكاديمية إلى الاعتماد الكامل

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وحصل برنامج الوبائيات في جامعة جازان على الاعتماد البرامجي المشروط من مارس 2023م حتى فبراير 2025م، كما تم تحويل اعتماد جامعة سليمان الراجحي من اعتماد مشروط إلى كامل من نوفمبر 2022 - 30 أبريل 2026.
ويتطلب الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز «اعتماد» التابع للهيئة إعداد المؤسسة التعليمية لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها استنادا على معايير الاعتماد المعدة من قبل المركز، وأن تخضع المؤسسة التعليمية لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقا لمعايير المركز. كما يتعين قبل البدء في تلك العمليات أن يثبت للمركز استيفاء المؤسسة التعليمية لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.
البرامج الخمسة:
- برنامج التمريض في جامعة الأميرة نورة.
- برنامج الاقتصاد في جامعة الأميرة نورة.
- برنامج الفنون البصرية في جامعة الأميرة نورة.
- برنامج الطفولة المبكرة في جامعة أم القرى.
- برنامج الدعوة والثقافة الإسلامية في جامعة أم القرى.
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