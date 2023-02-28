«أم القرى» تفتتح أول صيدلية تعليمية بمنطقة مكة

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وتهدف الصيدلية التي تم إطلاقها في كلية الصيدلة، إلى أهمية إدراج التقنيات الحديثة لرفع جودة مخرجات التعليم، كما تعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل، وتعريفهم على الصيدليات المجتمعية، والأشكال المختلفة للدواء، وكيفية تنظيمها، وطرق حفظ الدواء، إضافة إلى تدريبهم على مراجعة الوصفات الطبية، وتحديد الأخطاء.
وتبرز أهمية الصيدلية التعليمية في محاكاة الواقع العملي بالصيدلية المجتمعية، وعلى إسهامها في التطوير المهني وخلق فرص لطلاب الكلية، وتطوير المهارات الإكلينيكية والمحاكاة التعليمية، التي تتضمن خطط وبرامج الكلية الدراسية ومدى استفادة الطلاب منها، وشرح طريقة طلب الدواء، وكيفية تسجيل واستخراج الوصفات الطبية الخاصة بذلك.
أهداف الصيدلية
- إدراج التقنيات الحديثة لرفع جودة مخرجات التعليم
- تأهيل الطلاب لسوق العمل
- تعريفهم على الصيدليات المجتمعية والأشكال المختلفة للدواء
- كيفية التنظيم وطرق حفظ الدواء
- تدريبهم على مراجعة الوصفات الطبية وتحديد الأخطاء
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