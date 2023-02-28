بدء التسجيل للنقل المدرسي بالشرقية

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وأوضحت الإدارة أن حافلات النقل التعليمي مستوفية لأدوات الأمن والسلامة وحساسات استشعار أمامية وخلفية، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك وذلك حتى يتم فحص الحافلة والتأكد من خلوها من الطلاب، إضافة إلى تزويد الحافلات بنظام التتبع GPS، إلى جانب تهيئة السائقين بالتدريب على اتباع إرشادات الأنظمة المرورية ومعايير الأمن والسلامة.
ودعا تعليم الشرقية أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم وبناتهم للمبادرة بالتسجيل عبر نظام «نور» وتعبئة طلب خدمة النقل المدرسي، مشيرا إلى أن الطلاب والطالبات من مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة معفون من أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي.
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