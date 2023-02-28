بدء التسجيل للنقل المدرسي بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية أمس خدمة التسجيل في النقل المدرسي للعام الدراسي 1445هـ، عبر نظام «نور» الالكتروني في جميع المراحل الدراسية، بمختلف مدن ومحافظات المنطقة.

وأوضحت الإدارة أن حافلات النقل التعليمي مستوفية لأدوات الأمن والسلامة وحساسات استشعار أمامية وخلفية، وشاشة وكاميرا عند الرجوع للخلف، وزر الأمان في الجزء الداخلي الخلفي من الحافلة لإطفاء المحرك وذلك حتى يتم فحص الحافلة والتأكد من خلوها من الطلاب، إضافة إلى تزويد الحافلات بنظام التتبع GPS، إلى جانب تهيئة السائقين بالتدريب على اتباع إرشادات الأنظمة المرورية ومعايير الأمن والسلامة.

ودعا تعليم الشرقية أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم وبناتهم للمبادرة بالتسجيل عبر نظام «نور» وتعبئة طلب خدمة النقل المدرسي، مشيرا إلى أن الطلاب والطالبات من مستفيدي الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة معفون من أجور التسجيل في خدمة النقل المدرسي.